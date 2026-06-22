Уругвай изравни на Кабо Верде в битката на 40-годишни вратари пред Христо Стоичков и майката на Возиня

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Фаворитът Уругвай изравни на Кабо Верде за 1:1 в мач от втория кръг от Група H на световното първенство по футбол.

Кевин Пина изнедавщо вкара от пряк свободен удар в 21-ата мин и Кабо Верде поведе. В 44-ата мин Макси Араухо изравни за Уругвай.

Мачът на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями стартира в 1 часа българско време. А сред най-големите футболни звезди на трибуните е българската "Златна топка" Христо Стоичков.

Срещата противопоставя двама 40-годишни вратари. За "урусите" пази Фернандо Муслера. За Кабо Верде - сензацията срещу Испания Возиня, който за 1 мач време превъртя играта и от 50 000 последователи в инстаграм вече има над 15 милиона.

Истинска новина е, че на трибуните е и майката на Возиня, която не успя да гледа на живо подвизите на сина си в мача с испанците заради непосилната сума от 15 000 долара гаранция, за да й се издаде виза. Но след намеса на американски конгресмен проблемът беше решен - гаранцията отпадна, защото не важи за роднини на играещи на световното. И майката на Возиня пристигна в Маями и зае място на стадиона.

Титуляр за Кабо Верде започна бившият футболист на "Левски" Гари Родригес.

В първия кръг Уругвай допусна равенство 1:1 срещу Саудитска Арабия, а Кабо Верде шокира фаворита за снетовната титла Испания с 0:0.

В предишния мач от групата Испания спечели с 4:0 срещу Саудитска Арабия и оглави класирането.

Фен на Уругвай на стадиона в Маями

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ НА УРАГВАЙ И КАБО ВЕРДЕ:

УРУГВАЙ: Фернандо Муслера, Себастиан Касарес, Гийермо Варела, Матиас Оливейра, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде, Агустин Канобио, Макси Араухо, Хуан Мануел Санабриа, Федерико Винас

КАБО ВЕРДЕ: Возиня, Дайни Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Жамиро Монтейро, Гари Родригес, Телмо Арканжо, Жилсон Бенчимол, Райън Мендес