Германия изпревари Бразилия по обрати на световно - 16:15

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Бразилия и Германия са едни от най-върлите съперници във футбола. “Селесао” и бундестимът са в челото на класацията по спечелени световни титли - 5:4.

С победата си 2:1 над Кот д'Ивоар благодарение на резервата Дениз Ундав на мондиал 2026 обаче немците изпревариха бразилците в друго подреждане.

Германия вече е отборът, който е постигал най-много обрати на световни първенства - 16. “Селесао” остана с 15.

Успехът срещу африканския тим означаваше и ново изравняване на върха във вечната класация за най-много попадение на планетарен шампионат.

Двете велики сили вече имат по 241 гола. Бразилия е единственият отбор, взел участие на всичките 23 мондиала. Германия има 2 по-малко.

Новият любимец на немските фенове Ундав пък върви към изпреварване на постижение на Андре Шюрле. На световното в Бразилия преди 12 г., когато бундестимът спечели последната си титла, крилото записа 3 гола и 3 асистении, влизайки като резерва. Едното голово подаване бе за победното попадение на Марио Гьотце във финала срещу Аржентина (1:0).

Та Шюрле постигна това в 6 мача. След само 2 Ундав има 3 гола и 2 асистенции.