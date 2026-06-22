Александър Везенков и “Олимпиакос” се местят в София за Евролигата

Феновете на баскетбола в България отново ще гледат мачове от Евролигата, и то на шампиона “Олимпиакос” с голямата ни звезда Александър Везенков.

Гръцкият гранд стартира огромна реновация на залата си, като ще бъде увеличен и капацитетът. Със сигурност обаче няма да бъде готова за новия сезон и заради това почти сигурно е местенето в българската столица. Има още варианти, но към момента не били толкова сериозни като софийската зала, където заради войната играеше израелският “Апоел”.

В момента пречи и умуването точно къде да се направи “Евровизия” и така поне да са ясни датите, на които може да се проведат и спортни състезания.

