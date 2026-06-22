Нова Зеландия поведе с 1:0 срещу Египет на световното в група G, където досега имаше само равни

Нова Зеландия и Египет продължаватт да търсят първата си победа на финалите на световното първенство по футбол, изправени един срещу друг във Ванкувър.

В 15-ата минута "кивитата" поведоха. Тим Пейн центрира страхотно от корнер и намери Фин Сърман, който надскочи защитата и с глава прати топката в мрежата.

При този резултат завърши първото полувреме, а новозеландците се прибраха във видимо добро настроение.

Старши треньорът на Нова Зеландия Дарън Бейзли си тръгна едновременно горд и разочарован, след като „Ол Уайтс" два пъти загубиха преднината си при равенство 2:2 срещу Иран в първия кръг.

Снимка: РОЙТЕРС

Това означава, че Нова Зеландия вече е завършила наравно и в четирите си мача от Световното първенство през този век, а още една патова ситуация тук би изравнила рекорда на Белгия от пет поредни равенства на този турнир, поставен през 2002 г.

Ако искат да се измъкнат от груповата фаза за първи път в историята си, им трябва поне една победа, а последният им мач в груповата фаза е срещу най-високо класирания отбор в Белгия, но само една победа в последните им 12 мача (2 равенс.

Египет също се оказа неспособен да задържи преднината си от 1:0 срещу фаворита от група G Белгия, завършвайки наравно 1:1 в първия си мач. Това, че и четирите отбора от група G завършиха наравно в първия кръг, означава, че една победа тук почти сигурно ще им осигури класиране за 1/16-финалите, а това е нещо, което Египет никога не е правил на Световно първенство преди (3 равенства, 5 загуби).

Може обаче да напише и нежелана футболна история, тъй като Хондурас държи рекорда за най-много изиграни мачове на Световно първенство без победа (девет) и след като спечели само един от последните си шест официални мача в рамките на 90 минути (4 равенства, 1 загуба), малцина биха изключили възможността египтяните да впишат имената си в историята по грешни причини.

Снимка: РОЙТЕРС

Това ще бъде първият мач на Нова Зеландия на Световно първенство срещу африканска нация. Тези отбори се срещнаха наскоро в приятелски мач през 2024 г., където победата на Египет с 1:0 запази непобедения им статус в - 2 победи и 1 равен.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето стартовите състави.

Нова Зеландия: Макс Крокъмб, Тим Пейн, Фин Сърман, Майкъл Боксол, Либерато Какасе, Джо Бел, Марко Стаменич,, Калъм Маккоуът, Сарприт Сингх, Илайджа Джъст, Крис Ууд.

Египет: Египет: Мустафа Шобеир, Мохамед Хани, Ясер Ибрахим, Ахмед Абул-Фетух, Хамди Фати, Моханад Лашин, Маруан Атия, Емам Ашур, Мохамед Салах, Мустафа Зико, Омар Мармуш.