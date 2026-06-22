Испанецът Оарсабал счупи 82-годишен национален рекорд при 4:0 срещу Саудитска Арабия

Испанският нападател Микел Оярсабал не само получи наградата за играч на мача при победата на Испания над Саудитска Арабия с 4:0:, но и подобри национално постижение, датиращо от 1934 г.

Според Stats Foot в социалната мрежа X, с дубъла си само за 24 минути от мача, той става най-бързо отбелязалият два гола за "Фурия Роха" в мач от световно първенство.

Микел подобрява рекорда на Хосе Ирагори от два гола за 25 минути при победата с 3:1 над Бразилия на осминафиналите на мондиала през 1934 г.

Освен това Оярсабал стана вторият играч в историята, регистрирал три резултатни действия в първите 25 минути в мач от световно първенство, след унгареца Ласло Фазекаш, който постигна този подвиг срещу Салвадор през 1982 г. (един гол, две асистенции). Баският играч стана и едва третият, който записал въпросните три действия в първите 30 минути на мач от световно (статистика се води от 1966 г.).