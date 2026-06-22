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https://www.24chasa.bg/sport/article/23087126 www.24chasa.bg

Испания изравни рекорд на Бразилия за най-много поредни мачове без загуба

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Луис де ла Фуенте

Испанският национален отбор победи Саудитска Арабия с 4:0 във втория кръг на груповата фаза на световното първенство през 2026 г., като по този начин остана непобеден в 33 официални мача подред в редовното време без контролите.

Момчетата на Луис де ла Фуенте имат 26 победи и седем равенства. Последната им официална загуба беше през март 2023 г., загуба с 2:0 от Шотландия в квалификациите за Евро 2024. По този начин Испания изравнява рекорда на Бразилия (1993-1998) по брой поредни мачове без загуба.

Трябва да се отбележи, че изчислението не включва приятелски мачове и такива, в които Испания е загубила след изпълнение на дузпи, така че загубата от Португалия на финала на Лигата на нациите (2:2, 3:5 след дузпи) през 2025 г., както и загубата от Колумбия (0:1) в приятелски мач през март 2024 г., не са взети предвид.

Луис де ла Фуенте
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