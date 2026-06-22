Куртоа: Мисля, че това е последното ми световно първенство

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34-годишният белгийски вратар Тибо Куртоа призна, че може никога повече да не играе на световно първенство. Восикят страж на "Реал" предположи, че този мондиал най-вероятно ще е последният в кариерата му.

"Мисля, че това е последното ми световно първенство", каза вратарят след нулевото равенство с Иран.

Тибо играе за "Реал" на клубно ниво от 2018 г. Оттогава вратарят е спечелил множество трофеи с клуба, включително Шампионската лига и Ла Лига. Миналия сезон 34-годишният футболист изигра 45 мача във всички състезания, допусна 43 гола и запази 17 чисти мрежи.