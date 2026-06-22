Защитник на Норвегия става свидетел на раждането на сина си чрез видеовръзка

Защитникът Лео Остигард стана баща по време на световното първенство, но ще бъде на разположение за мача срещу Сенегал в понеделник през нощта. 26-годишният бранител избра да гледа раждането на детето си чрез видеовръзка.

Остигард бе титуляр и вкара гол при победата с 1:4 в груповата фаза срещу Ирак, а сега стана и баща.

Норвежката футболна асоциация публикува видео в социалните мрежи, в което Остигард получава бурни аплодисменти.

"Напълно съм изтощен. Но беше наистина фантастично. Тя свърши страхотна работа. Не можех да кажа много. Единственото, което можех да направя, беше да бъда до нея и да я подкрепям. И да ѝ помогна да си свърши работата. Много съм горд", каза защитникът на "Дженоа".

Дали да присъстваш на раждането на дете е деликатна тема в лагера на Белгия. Нападателят Жереми Доку заяви, че иска да бъде физически до бременната си съпруга по време на раждането, с което предизвика сериозна полемика в страната си. Доку все още е в Щатите, но не игра при нулевото равенство с Иран заради респираторни проблеми.