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Американец ще рита в Русе

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Американецът Джордан Сейнт-Луис подписа с "Дунав". Снимка: Фейсбук на футболен клуб "Дунав" (Русе)

Новакът в Първа лига "Дунав" привлече американски офанзивен футболист, съобщиха от русенския клуб на официалната си страница във фейсбук.

​Джордан Сейнт-Луис ще бъде част от "драконите" за следващите два сезона​​. Роденият в щата Мериленд състезател пристига в Русе от португалския "Амаранте". Това е клуб, който през изминалия сезон е спечелил промоция и от новия сезон ще се състезава във Втора дивизия на Португалия. Преди това той е бил част от "Академика Коимбра", посочват още от "Дунав".

"На терена Сейнт-Луис е футболист, който впечатлява с физическа мощ, скорост и директен стил на игра. Той може да действа и по двата фланга на атаката", отбелязват от русенския клуб. ​

От щаба на "драконите" добавиха, че американецът ще се присъедини скоро към новите си съотборници. Тепърва предстои в близките дни да бъдат обявени още нови попълнения, с които вече са сключени договори и предстои да пристигнат в Русе, уточниха от "Дунав".

До момента в новака в елита са привлечени португалският централен защитник Андре Алвеш, 23-годишният вратар Пламен Пепеляшев, фланговият футболист Илкер Будинов, бившият халф на "Берое" Стефан Гаврилов и колумбийският бранител Хосе Кабаркас.

"Дунав" запази и основното ядро от 13 футболисти от състава, с който си спечели промоция за Първа лига.

Треньорът Емануил Луканов също е нов. През изминалия сезон той водеше "Янтра" във Втора лига, който се класира втори.

Американецът Джордан Сейнт-Луис подписа с "Дунав". Снимка: Фейсбук на футболен клуб "Дунав" (Русе)
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