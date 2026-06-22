Григор Димитров дръпна с 5 места в световната ранглиста

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Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 5 места в новата световна ранглиста. Той заема 164-а позиция с актив от 357 точки.

За 35-годишния хасковец тази седмица предстои участие на турнира от сериите АТР 250 в Майорка.

Втора ракета на България вече е Пьотр Нестеров, който изпревари Димитър Кузманов и се намира на 396-о място със 124 точки.

Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13 450 точки, пред испанеца Карлос Алкарас (9460) и Александър Зверев (Германия) със 7190.