Българка с рекордно класиране в тениса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи със 7 места в световната ранглиста.

31-годишната софиянка, която не участва в турнири през миналата седмица, вече заема 174-тата позиция с 435 точки. През тази седмица Томова ще започне от квалификациите на третия за сезона турнир от "Големият шлем" "Уимбълдън".

Втората ракета на България Елизара Янева, която също ще участва в тях, записва рекордно класиране, изкачвайки се с 28 места до №201.

В събота 19-годишната пловдивчанка игра първия си полуфинал на турнир от сериите WTA 125 в Бреша, Италия, но отстъпи с 3:6, 3:6 на Маяр Шериф (Египет).

Арина Сабаленка от Беларус запазва първото си място в ранглистата с 9090 точки.