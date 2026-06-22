Димитър Григоров грабна Купата на спортна табла в Лозенец

Димитър Григоров е шампионът в първото издание на международния турнир по спортна табла Лозенец 2026. Бургазлията грабна трофея, след като на финала се наложи с категоричното 7:1 точки над най-добре представилия се варненец Антон Драгостинов. В отборното (консултативно) класиране трофея заслужи двойката Румен Рикевски/Божидар Танев, след победа със 7:3 в последния сблъсък над тандема Анастас Хаджиангелов/Калоян Богданов. В малкия (утешителен) турнир най-добре се представи Румен Хаинов от Панагюрище.

Дебютното издание на турнира Лозенец се оказа едно от най-масовите и престижни в България с 66 участници, сред които част от най-големите майстори на спортната табла у нас. Регламентът предвиждаше да се играе до седем победи само класическа табла, като зарчетата се хвърлят задължително от чашки или през кули до дъските. Състезателите разполагат с лимит във времето от по 10 минути и половина, възможни са контри и реконтри. Първоначално всеки среща 6 съперници по швейцарския регламент противопоставящ сходни по ранкинг противници, след което във втория ден най-добрите продължават с директни елиминации до двубоя за златото.

Призьорите бяха поздравени и отличени от Костадин Бодуров от Клуб по спортна табла „Пловдив" – основен организатор на турнира с награден фонд 2600 евро. С почетен трофей „Най-старши табладжия" бе удостоен най-възрастният състезател – 87-годишният Калчо Кавраков от град Шипка, а най-млад бе 15-годишният Иван Тодоров, син на президента на Бургаския клуб Янко Тодоров. Отделно бяха връчени купите на най-добрите в получилата вече огромна популярност онлайн надпревара. Финалистите в интернет турнира за Купа „Прецизност" Божидар Илиев и Иван Лещаров, заедно със спечелилият майсторска титла Румен Рикевски и онлайн шампионът Марин Диков са сред най-добрите майстора на спортната табла у нас.