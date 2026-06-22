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Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет

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Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетен плакета състезателката по карате Теодора Цанева. Българската национална състезателка завоюва сребърен медал в категория до 50 кг кумите на Европейското първенство във Франкфурт, Германия.

Министърът поздрави Теодора Цанева за нейното силно представяне, висок професионализъм и приноса ѝ за утвърждаването на авторитета на българското карате на международната сцена, съобщиха от спортното министерство. 

„Този успех е резултат от упорит труд, постоянство и безспорен талант. Постижението ти носи гордост за българския спорт и е пример за младите хора, които мечтаят за успехи в спорта", каза министър Керязов.

Теодора Цанева благодари за признанието и заяви, че отличието е ценна оценка за положения труд и допълнителна мотивация за бъдещи успехи на международната сцена.

Министър Керязов пожела на Теодора Цанева да продължава да постига високи резултати и да бъде удовлетворена от това, което прави, защото зад всеки един медал стоят изключително много тренировки, усилия и труд.

Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта
Министър Керязов награди каратистката Теодора Цанева с почетен плакет СНИМКА: Министерство на младежта и спорта

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