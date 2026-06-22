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Отборът на Община Шумен по минифутбол за мъже спечели второ място на Международния спортен фестивал advertorial icon

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Отборът на Община Шумен по минифутбол на трева за мъже се класира на второ място в XXII издание на Международния спортен фестивал, който се проведе от 17 до 21 юни в курортния комплекс Албена.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов присъства на състезанието и поздрави шуменските участници за доброто представяне, след което им връчи медалите.

В категория минифутбол се състезаваха 20 отбора. Надпреварите в четвъртфиналите, полуфиналите и финалите се проведоха на 20 юни, събота. Отборът на Община Шумен се изправи на финала срещу отбора на ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA (ASFAS).

В програмата на фестивала бяха включени състезания по 17 вида спорт - минифутбол, волейбол, SoftPlay volley, плажен волейбол, баскетбол (стрийтбол), плуване, тенис, падел, плажен тенис, тенис на маса, лека атлетика (крос), шахмат, дартс, петанк, спортна табла, теглене на въже и щафета „Бързи заедно“. Участие взеха на 1200 състезатели от България и чужбина.

Фестивалът се организира от Българската работническа федерация „Спорт и здраве“ с партньорството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

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