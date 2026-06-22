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България иска кръг от шампионата в "Супербайк" на новата писта A1 Motor park

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През този уикенд A1 Motor Park ще домакин на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта. Снимки: Георги Палейков

От няколко месеца България разполага с чисто нова писта, която е сред най-добрите в Европа, и съвсем логично целите как да бъде използвана са високи.

Едно от желанията на Българската федерация по мотоциклетизъм е страната ни да приеме кръг от световния шампионат в клас "Супербайк", който на практика е последното стъпало преди MotoGP. Трасето е A1 Motor park край Самоков. По въпроса вече се работи, като са започнали преговори с промоутъра Dorna.

“Основното, което трябва да направим, е да подобрим достъпа до пистата и да подобрим инфраструктурата около нея. Нямаме проблем с увеличаването на капацитета на зрителите, тъй като сме собственици на терените около трасето. С тази писта от много висока категория България стъпи на световната карта в нашия спорт и е повод за голяма гордост. Този трасе е както за състезатели, така и за любители и очакваме голям интерес. Специални благодарности на огромния екип и на групата на GBS, които направиха проекта възможен ", коментира Зара Кизирян от управителния съвет на Българската федерация по мотоциклетизъм.

Зара Кизирян
Зара Кизирян

Това е исторически момент и сбъдната мечта да имаме възможността за елитни състезания на домашно трасе. България заслужава тази писта и съм сигурен, че ще бъде управлявана и менажирана по много добър начин, добави Ангел Траков, президент на БФМ.

През този уикенд откритата на 21 март A1 Motor park ще бъде домакин на републиканския шампионат на писта, в който се очаква да стартира и голямата ни звезда Мартин Чой - нашият участник в легендарното "24 часа на Льо Ман". Държавното ще първото състезание, организирано от промоутъра Lara Racing Moto Club. В края на юли 4-километровото трасе ще приеме първите стартове с ранг на балкански шампионат, а през септември сезонът ще завърши с финалния кръг на европейския шампионат за жени, този на Централна Европа Alpe Adria IMC, балканския и националните не шампионати.

"Страхотно съоръжение и като си помисля само за колко кратко време се случи всичко. Благодарности на Калин Пешов (председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг") идеята му да бъде реализирана", сподели бившият състезател Велислав Марков. Към A1 Motor Park има и академия за обучение. Целта ни е да намалим черната статистика по шосетата и на пистата всеки да кара за удоволствие и с висока скорост, без да е опасен за останалите. Мястото да се дава газ не е на пътя, а единствено на пистата, обясни инструкторът и бивш състезател Николай Петров.

Билетите се продават на kupibileti.bg

През този уикенд A1 Motor Park ще домакин на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта. Снимки: Георги Палейков
Зара Кизирян

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