Удар по Германия! Титуляр е аут от световното

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Германският защитник Нико Шлотербек е аут за оставащите мачове до края на световното първенство, обявиха от ГФС.

26-годишният ас на бундестима е бил диагностициран с разкъсана връзка в левия глезен. Той ще отсъства поне осем седмици.

Това е голям удар за Германия, тъй като Шлотербек е твърд титуляр в центъра на отбраната.

Футболистът на "Борусия" (Дортмунд) получи травмата при победата над Кот д'Ивоар 2:1 във втория кръг на груповата фаза.

Той бе заменен от Антонио Рюдигер. Валдемар Антон е друг вариант за партньор в центъра на Йонатан Та.

В първия кръг Шлотербек изигра целия мач срещу Кюрасао (7:1) и отбеляза един гол.