Световният ни шампион Иван Иванов загуби дебютния си мач на "Уимбълдън"

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Световният ни шампион за юноши в тениса за миналата година Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при мъжете на "Уимбълдън".

17-годишният българин загуби с 2:6, 2:6 от Жомбор Пирош (Унгария), който заема 175-о място в световната ранглиста. Срещата продължи 58 минути.

Това беше дебютно участие за Иванов в квалификациите на този турнир от "Големият шлем" при мъжете. Българинът, който е действащ шампион при юношите от миналогодишното издание на турнира, получи автоматично „уайлд кард" за квалификациите. Това беше и първото му участие в турнир от такава категория при професионалистите.

Иванов допусна пробив още в първия гейм на мача, а след като загуби подаването си и в петия гейм, отстъпи с 2:6 в първия сет. Втората част се разви по сходен сценарий, като българинът допусна два пробива на собствен сервис и не успя да стигне до брейк срещу Пирош. Така той загуби и втория сет с 2:6, с което приключи участието си в надпреварата.

Въпреки поражението, участието на Иванов в квалификациите на „Уимбълдън" е важна стъпка в развитието му. Само преди дни той записа престижни победи на демонстративния турнир в Нотингам, включително срещу бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс.

България ще има две представителки в квалификациите при жените – Виктория Томова и Елизара Янева.

Григор Димитров пък ще започне участието си директно от основната схема на „Уимбълдън" при мъжете.