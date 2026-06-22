Тодор Неделев захвърли патериците, тренира във фитнеса

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Капитанът на пловдивския "Ботев" Тодор Неделев захвърли патериците и започна тренировки във фитнеса на клубната база в "Коматево".

Бившият национал претърпя операция на кръстна връзка на лявото коляно на 11 май. Техничарят е свалил и шината и ще продължи в следващите седмици с активна работа по възстановяването си предимно в залата за фитнес, под ръководството на физиотерапевтите. След около 2 месеца, се очаква Неделев да се върне към работа на терен, под диктовката на кондиционния треньор.

Роденият през 2008 година кадър от школата на "Ботев" Радослав Караманов във вторник трябва да подпише първи професионален договор с родния си клуб. Талантливият тийнейджър е син на бившия халф на "жълто-черните" Иван Караманов.

Националът с 40 мача за Уганда Тимъти Ауани е сигурно ново попълнение в селекцията на Станислав Генчев.

29-годишният защитник подсилва "Ботев" след 6 успешни сезона в израелския "Ашдод".