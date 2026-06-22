"Локо" (Сф) уреди 3 контроли за подготовката, търси съперник за последната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локомотив" (София) договори три международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско.

"Железничарите" заминаха за пиринския курорт на 18 юни в група от 23 футболисти и само трима чужденци - защитникът Райън Бидунга, халфът Адип Тауи и нападателят Кауе Карузо.

Възпитаниците на новия старши треньор Любослав Пенев ще стартират серията от проверки на 26 юни срещу косовския "Балкани". На 1 юли е вторият спаринг срещу румънския "Ботошани", а три дни по-късно е приятелската среща с "Дукаджини" (Косово).

"Червено-черните" все още търсят съперник за последната си проверка за лятото на клубния стадион "Локомотив" на 12 юли, когато ще бъде представен съставът за новия сезон.