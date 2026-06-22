Шаман от Гана: Ще спра с проклятие Хари Кейн!

Шаман от Гана плаши Хари Кейн с проклятие преди мача на Световното през 2026 г.

Шаманът от Гана Нана Кваку Бонсам заяви, че ще прокълне нападателя на националния отбор на Англия Хари Кейн, за да помогне на африканския тим в мача от втория кръг на груповата фаза на световното утре от 23 ч.

„Работя по въпроса с Кейн. Вече съм показвал на какво съм способен, така че знам какво трябва да направя, за да го спра. Много съм известен с предсказанията си.

Не му пожелавам сериозна контузия. Това, което ще направя, ще бъде напълно достатъчно, за да го спра в мача срещу моята страна. Ще си свърша работата, за да донеса полза на Гана", заяви традиционният жрец, който действа в Гана като посредник между света на духовете, божествата и хората.

Нана нарича себе си „единствения автентичен човек на Африка". Твърди се, че сред неговите таланти и умения са духовното изцеление, защитата, напътствието и ритуалите.