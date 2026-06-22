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За първи път може да отложат мач от световното, има опасност от силна буря

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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След проблема с жегите организаторите на световното се сблъскват и с опасност за силна буря. Снимка: РОЙТЕРС

Мачът от втория кръг на груповата фаза между Франция и Ирак на 23 юни е заплашен от отлагане поради лошо време, твърди в "Екип".

Според метеорологични източници във Филаделфия, където е планирано да се проведе срещата, се очакват температури над 33°C (91°F), придружени от гръмотевични бури и силни дъждове от време на време.

Според действащия протокол на ФИФА мач от Световното първенство през 2026 г. трябва да бъде прекратен, ако бъде открита опасност от мълния в радиус от осем мили от стадиона. Зрителите и играчите ще бъдат евакуирани на закрито, а играта няма да се възобнови поне 30 минути след прекъсването.

Мачът от втория кръг между Франция и Ирак от група I трябва се проведе на 23 юни. Началният час е насрочен за 0 ч Българско време време. Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико.

След проблема с жегите организаторите на световното се сблъскват и с опасност за силна буря.

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