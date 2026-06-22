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Елизара Янева играе срещу японка с британски паспорт в дебюта си на "Уимбълдън"

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Елизара Янева Снимка: БФТенис

Елизара Янева ще направи дебюта си на "Уимбълдън" срещу представителката на домакините от Великобритания Юрико Лили Миядзаки. 

Квалификациите за турнира по тенис от "Големият шлем" в Лондон започват във вторник. 

19-годишната Янева в момента е 201-а в световната ранглиста и вече игра в квалификациите на "Ролан Гарос". 

Родената в Токио 30-годишна Миядзаки, 307-а в света, получи "уайлд кард" от организаторите. Тя играе за Великобритания от 2022 година, като постига и най-големия си успех на "Уимбълдън" преди два сезона - втори кръг на основната схема.

Първата ракета на България Виктория Томова пък стартира в квалификациите срещу 19-годишната Каю Киношита (Япония), 227-а в ранглистата. Томова (№174) има пет участия в основната схема на "Уимбълдън", като четири пъти достига до втория кръг през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

Елизара Янева Снимка: БФТенис

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