Елизара Янева играе срещу японка с британски паспорт в дебюта си на "Уимбълдън"

Елизара Янева ще направи дебюта си на "Уимбълдън" срещу представителката на домакините от Великобритания Юрико Лили Миядзаки.
Квалификациите за турнира по тенис от "Големият шлем" в Лондон започват във вторник.
19-годишната Янева в момента е 201-а в световната ранглиста и вече игра в квалификациите на "Ролан Гарос".
Родената в Токио 30-годишна Миядзаки, 307-а в света, получи "уайлд кард" от организаторите. Тя играе за Великобритания от 2022 година, като постига и най-големия си успех на "Уимбълдън" преди два сезона - втори кръг на основната схема.
Първата ракета на България Виктория Томова пък стартира в квалификациите срещу 19-годишната Каю Киношита (Япония), 227-а в ранглистата. Томова (№174) има пет участия в основната схема на "Уимбълдън", като четири пъти достига до втория кръг през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.