Кабо Верде с уникален рекорд на мондиала

Кабо Верде е първият отбор в историята, който отбелязва дебютния си гол на световното първенство от пряк свободен удар. Това сочи статистиката по този показател, откакто тя се води - от 1966 г.

Кевин Ленини прониза уругвайския страж Фернандо Муслера от фаул, за да открие резултата при зрелищното равенство 2:2. По този начин соченият за тотален аутсайдер от Африка тим има огромен шанс да излезе от групите на мондиала (вече с 2 точки след равенството с Испания на старта). И приказката на т.нар. футболно джудже продължава.

Именно истории като тази придават на световното първенство неговия специален чар. Всеки турнир е свидетел на появата на сензационен отбор, който пленява милиони фенове по целия свят. През 2010 г. това беше Гана, през 2014 г. - Коста Рика, през 2018 г. - Русия и Хърватия, през 2022 г. - Мароко, а сега - Кабо Верде.

В същото време двубоят между Кабо Верде и Уругвай ще остане и в още един аспект в историята. За първи път на най-големия футболен форум двама титуляри вратари, които са навършили 40 години, се изправиха един срещу друг. Фернандо Муслера (Уругвай) празнуваше преди 14 дни. Колегата му на отсрещната врата - Возиня, пък имаше рожден ден на 3 юни.

И докато Кабо Верде мечтае за първа победа на мондиали, друга африканска нация най-накрая усети вкуса да излезе победител в среща от турнира. Египет с Мохамед Салах би 3:1 Нова Зеландия. Преди двубоя с представителя от Океания африканците имаха 3 равенства и 5 загуби на световни. Но ето че заветният им миг дойде. А Мохамед Салах влезе в топ 4 на играчите от Черния континент, замесени в поне 5 попадения. Бившият ас на “Ливърпул” има на сметката си 3 гола и 2 асистенции на световни финали.