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https://www.24chasa.bg/sport/article/23091982 www.24chasa.bg

"Юнайтед" още една крачка по-близо до новия стадион

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СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Юнайтед" съобщи, че клубът е придобил земята, на която се планира да се построи новият стадион.

Съоръжението ще бъде с капацитет за 100 000 души и ще бъде най-голямата спортна арена във Великобритания и една от най-големите в цяла Европа. То ще замени сегашния стадион "Олд Трафорд", който въпреки че продължава да бъде най-големият във Висшата лига, е морално остарял.

Новият стадион ще бъде в близост до настоящия - само на 350 метра на северозападно, и ще обхване площ от 25 акра.

Очакванията на ръководството на "червените дяволи" са новият стадион да вкарва по около 7 милиарда лири в британската икономика всяка година.

От клуба обявиха, че ще представят цялостната си визия за проекта на 9 юли.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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