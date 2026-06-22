Защо всички играят с розови обувки на световното

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Преди световното първенство големите спортни марки представиха нови колекции футболни обувки.

Nike – Breakout. Наситенорозово, близко до фуксия.

Аdidas – Road to Glory. Розово с фин златист блясък.

Puma – Showtime. Комбинация от розово с оранжево, синьо, светлосиньо, лилаво и бяло.

New Balance – Pure Ambition. Розово с бяло и златно.

Skechers – Sunset. Преход от оранжево към розово и лилаво.

Логично е да се предположи, че марките са в заговор и дори са се обединили в картел. Или това е някакъв вид своеобразен флашмоб, защото компаниите настояват, че просто са следвали един и същ тренд. И изтъкват следните причини.

1. Търсене на ярки цветове

Ръководителят на производството на футболни обувки на Nike Одинга Нимако говори за това в интервю за The Athletic:

“Спортистите и потребителите вярват, че ярките цветове им дават увереност. Розовото е един от тези цветове. Трябва да си наистина готин, за да ги носиш. Това беше отправната точка”.

New Balance има подобна позиция. Думи на Роб Шелдън, ръководител на футболните продукти: “Розовото е част от по-широка концепция за това как да бъдеш по-енергичен, по-видим и по-уверен на терена. Нашите дизайнери съчетават индивидуалните виждания на спортистите с глобалните тенденции в стила”.

2. Прогнози на модните анализатори

Отнема около две години, за да се създадат нови обувки – марките поискаха данни за световното първенство през 2024 г. Тогава бяха посъветвани да се съсредоточат върху розовото. Например аналитичната компания WGSN беше уверена, че “електрикова фуксия” ще бъде един от ключовите цветове за годината на световното първенство.

Това се потвърждава и от модните медии. Например в един текст от 2025 г., където “яркорозово-лилавото с неонов ефект” е наречено ключово за спортните визии за пролет/лято 2026.

3. Добър контраст с терена

Не става дума само за тенденции и мода – фуксията има и практическо предимство. Розовото се съчетава перфектно със зелено за телевизията и тези обувки се открояват по-добре от другите на терена.

Одинга Нимако от Nike потвърждава: “Розовото ви помага да се откроите на фона на зелената трева. Няма значение дали сте на трибуните, или гледате предаването. Фокусирахме се върху визуалното въздействие”.

4. Няма отбор с розов екип на първенството

Само вратарите носят този цвят, например в Мексико и Хърватия. Така че розовите обувки не се сливат с униформите на нито един от 48-те национални отбора и винаги осигуряват контраст.

Някой противопоставил ли се е на тенденцията? Да, Лео Меси. Роналдо е напът да се присъедини към него.

Лионел Меси и Кристиано Роналдо планираха да заобиколят манията по лилавото. Дори имаше конспиративна теория: розовият бум е създаден умишлено, за да се подчертаят новите модели на двете легенди.

Обувките в небесносиньо и бяло на Лео от Аdidas са El Ultimo Tango.

Роналдо обаче също носеше розови обувки срещу ДР Конго. Може би това се дължи на датата на пускане на златния модел: той беше представен след първия мач на Португалия на световното.

Златните обувки на Nike на Кристиано Роналдо са Mercurial Vapor Superfly 1 CR7.