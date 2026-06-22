Меси изпусна златен шанс, профука дузпа и шанса да стане №1 при голмайсторите

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Лео Меси бе на една дузпа разстояние от това да пренапише историята на световните първенства. Гениалният аржентинец застана зад топката още в 6-ата мин, когато съдията отсъди 11-метров наказателен удар за родината му срещу Австрия.

Меси обаче прати топката в аут. И така не успя да излезе еднолично на върха при реализаторите на мондиали. Меси има 16 гола до момента и дели първото място с Мирослав Клозе (Гер).

Иначе в Далас световният шампион и Австрия още не могат да си вкарат гол и играят при 0:0. Срещата е втора от груповата фаза.

Ето и съставите на двата отбора:

АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес – 6. Лисандро Мартинес, 13. Кристиан Ромеро, 25. Факундо Медина, 26. Науел Молина – 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 7. Родриго де Пол - 16. Тиаго Алмада, 10. Лионел Меси, 22. Лаутаро Мартинес

АВСТРИЯ: 1. Александър Шлагер – 3. Кевид Дансо, 5. Стефан Пох, 8. Давид Алаба - 4. Ксавер Шлагер, 6. Николас Зийвалд, 9. Марсел Забицер, 18. Романо Шмид, 20. Конрад Лаймер, 24. Паул Варен - 11. Михаел Грегорич