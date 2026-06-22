Илиян Радулов и Янаки Милев отпаднаха на "Чалънджър" в Пловдив

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Националите на България за купа „Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев отпаднаха в първия кръг на основната схема на силния международен турнир на червени кортове от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

Участващият с „уайлд кард" Милев загуби от поставения под №8 Огнен Милич (Сърбия) с 2:6, 6:3, 4:6.

Радулов отстъпи с 3:6, 2:6 на поставения под №6 Матео Мартино (Франция).

Динко Динев премина квалификациите след 5:7, 6:3, 7:5 с Наоки Таджима (Яп). Димитър Кисимов и Александър Толев загубиха срещите си от втория кръг на квалификациите.

Димитър Кисимов отстъпи с 6:7 (5:7), 6:4, 1:6 на Томас Джон Фанкат (Австралия), а Александър Толев загуби с 1:6, 2:6 от водача в схемата на квалификациите Томаш Беркиета (Полша).