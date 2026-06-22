Всички "световни" голове на Лионел Меси, за да стане реализатор №1 на всички времена

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Капитанът на Аржентина Лионел Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства.

Срещу Австрия той вкара 17-ото и 18-ото си попадение и измести еднолично германеца Мирослав Клозе.

Ето накратко всички голове на гениалния аржентинец за рекорда:

Световно първенство 2006 г.

1 – Сърбия и Черна гора: Беше толкова отдавна, откакто сърбите и черногорците все още играеха заедно. Лионел дебютира във втория мач от груповата фаза: той влезе в 74-ата минута и първо даде пас на Ернан Креспо, след което вкара. Аржентина спечели с 6:0, а Меси стана най-младият голмайстор в историята на националния отбор на Световно първенство (18 години и 357 дни).

Това се случи на 16 юни 2006 г., точно 20 години и 6 дни преди рекордния гол.

Световно първенство 2014 г.

2 – Босна и Херцеговина: Чакането на следващия му гол на Световното първенство се проточи осем години. През 2010 г. аржентинецът, който носеше капитанската лента в някои мачове, имаше само една асистенция (и няколко удара в гредата).

Очевидно Лео е очаквал противник с двойно име. И тогава се появи Босна и Херцеговина, срещу която Меси вкара победния гол (2:1).

3 – Иран: Във втория кръг Лео отново вкара победния гол в 90-ата минута (1-0).

4 и 5 – Нигерия: Два гола на Меси донесоха на Аржентина поредна победа в груповата фаза (3-2). Прави впечатление, че три от четирите му гола на Световното първенство през 2014 г. дойдоха извън наказателното поле.

Меси остана безшумен в плейофите, с изключение на дузпа на полуфинала. Единственият му голмайсторски принос беше асистенция за Ди Мария на осминафиналите срещу Швейцария.

С този гол Лео беше обявен за най-добър играч на турнира, въпреки загубата на финала.

Световно първенство 2018 г.

6 – Нигерия: След равенство 1:1 с Исландия и разгром с 3:0 от Хърватия отново пострадаха нигерийците - 2:1. Това беше решаващият мач за класиране от групата, а голът на Меси помогна на Аржентина да се класира за елиминационната фаза.

Меси стана третият аржентинец, след Диего Марадона и Габриел Батистута, който вкара на три световни първенства.

Световно първенство 2022

7 – Саудитска Арабия: Турнирът започна с шокираща загуба от саудитците. Меси откри резултата от дузпа, но Аржентина допусна още две.

8 – Мексико: Във втория кръг Меси отново вкара, този път осигурявайки победа с 2:0.

9 – Австралия: Пет световни първенства бяха необходими, за да може най-великият играч в историята да отбележи в елиминационната фаза на световно първенство. В осминафиналите Меси помогна за победата над Австралия с 2:1.

10 – Холандия: Капитанът най-накрая се разкри, отбелязвайки във всеки етап от елиминационната фаза. На четвъртфиналите той вкара дузпа срещу холандците, първо в мача (2:2), а след това и при изпълнението на дузпи.

11 – Хърватия: Полуфинал – и отново гол от дузпа. А Хулиан Алварес добави два гола, за да направи резултата 3:0.

12 и 13 – Франция: Страхотен финал – с два гола от Меси и хеттрик от Килиан Мбапе. При дузпите и двамата вкараха дузпи, но аржентинецът беше коронясан за световен шампион и най-добър играч на турнира.

Световно първенство 2026

14, 15 и 16 – Алжир: Шестата световна купа за Лео – и най-после първият му хеттрик.

17 и 18 – Австрия. Той постигна желания резултат веднага, още в следващия мач, но от втория си опит. Първо не успя да отиграе дузпа, стреляйки невнимателно – може би просто не искаше рекордният гол да бъде толкова рутинен. Но направи нещата много по-красиви още през първото полувреме, като стилно отправи удар с левия крак под гредата.

Подобряването еднолично на рекорда на Клозе не го спря и в петата минута на добавено време на мача след продължително разбъркване направи 2:0.