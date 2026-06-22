70-годишно проклятие тегне над носителя на “Златната топка”

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Никога притежателят на наградата не е ставал шампион, значи Франция отпада от фаворитите

Тази година се навършват точно 70 години от проклятието на “Златната топка”. Никога до момента носителят на наградата не става световен шампион. А в списъка са най-великите, включително Меси, Кристиано Роналдо и Кройф.

Серията започва с великия Алфредо ди Стефано, който взема приза през 1957 г. Година по-късно на първенството на планетата в Швеция триумфира Бразилия.

Следва натурализираният в Италия велик аржентинец Омар Сивори, който прибира приза през 1961 г. На първенството в Чили, където България дебютира, титлата отново е за бразилците.

Еузебио от Португалия е със “Златната топка” за 1965 г., а световен шампион за първи и единствен път е Англия.

Великият Джани Ривера прибира наградата през 1969 г., но шампион на световното е Бразилия.

Незабравимият Йохан Кройф попада под проклятието, след като губи финала от ФР Германия през 1974 г.

Алан Симонсен от Дания печели “Златната топка”, а на световното титлата е за Аржентина през 1978 г.

Списъкът продължава с Карл-Хайнц Румениге - титла за Италия през 1982 г., Мишел Платини и Аржентина през 1986 г., Марко ван Бастен и ФР Германия през 1990 г., Роберто Баджо и Бразилия през 1994 г., Роналдо Назарио и Франция през 1998 г., Майкъл Оуен и Бразилия през 2002 г., Роналдиньо и Италия през 2006 г., Лионел Меси и Испания през 2010 г. и два пъти с Кристиано Роналдо и Германия (2014 г.) и Франция през 2018 г.

Проклятието сработи по невероятен начин на последното световно. Лионел Меси спечели седмата си “Златна топка” през 2021 г. и титлата на шампионата в Катар. Но първенството на планетата бе чак през декември и вече имаше друг актуален носител на наградата и това бе нападателят на Франция Карим Бензема, който загуби финала от Аржентина.

Проклятието означава, че поне на това световно трябва да се отпише Франция. Заради приза на Усман Дембеле миналата година.