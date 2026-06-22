Легендата Петер Шмайхел: Първият гол на Меси срещу Австрия не трябваше да бъде зачетен

Меси отбеляза 17-ия си гол на финалите в 28-ия си мач на световно първенство срещу Австрия, като прати топката в мрежата с левия си крак след ниско центриране в наказателното поле.

Според експерта на Fox и бивша звезда на "Манчестър Юнайтед" Петер Шмайхел обаче, голът не е трябвало да бъде зачетен.

Легендарният датски вратар, който записа 129 участия за страната си, посочи, че съдията Амин Мохамед Омар е пропуснал нарушение на топката в подготовката за гола, направено от Алексис Макалистър от "Ливърпул" срещу Ксавер Шлагер от "РБ Лайпциг".Говорейки по Fox Sports на полувремето, 62-годишният победител в Шампионската лига каза: „Не мисля, че този гол трябваше да бъде зачетен. Това е удар отзад срещу Ксавер Шлагер, следователно пряк свободен удар, Мак Алистър ритна съперника. VAR трябваше да си вземе решението. Това е ясна и очевидна грешка от страна на съдията."

След Шмайхел добави: „И за това се чувствам малко разочарован."

Феновете онлайн бяха също толкова ядосани от решението, като един каза: „ФИФА е корумпирана. Кажете ми защо няма нито едно видео на нарушението срещу австрийски играч, довело до гола на Меси? Няма VAR, нищо. Измама."

Втори добави: „ФИФА наистина ли се опитва да скрие фаула на Аржентина? Това беше лошо нарушение срещу австрийски играч, преди да доведе до гол на Аржентина. В миналия мач Меси също извърши грубо нарушение, което трябваше да бъде червен картон. Какво се случва тук?"

Независимо от недоволството на бившия вратар и феновете, голът се зачете и името на Меси вече е самотен на върха при голмайсторите на световните първенства.

И той увеличи рекорда си с втори гол в добавеното време, за да достигне общо 18 гола и пет на това Световно първенство.