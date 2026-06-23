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Ямал се нареди до Пеле в историята на световнитe

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Испанският вундеркинд Ламин Ямал се нареди до Пеле в историята на световните първенства.

Дясното крило се превърна в едва втория играч в цялата история, който на възраст от 18 години или по-млад успява да отбележи първия гол в даден мач от мондиал. Направи го с отриването на резултата при 4:0 над Саудитска Арабия.

Единственият друг по-млад футболист, на когото това се е отдавало, е Пеле. Бразилецът постига това историческо постижение през далечната 1958 г., когато е едва на 17 години и 239 дни вкарва за крайното 1:0 в 1/4-финалите срещу Уелс.

Ямал бе на 18 г. и 343 дни при гола срещу саудитите.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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