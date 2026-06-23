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4 години наказание за бивша шампионка от "Уимбълдъ...

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4 години наказание за бивша шампионка от "Уимбълдън", отказала тест за допинг

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Маркета Вондроушова спечели "Уимбълдън" през 2023 г. Снимка: Ройтерс

Бивша шампионка от "Уимбълдън" получи 4-годишно наказание, след като е пропуснала тест за допинг през декември.

Маркета Вондрушова, която стана шампионка в Лондон през 2023 г., е обяснила, че в периода, когато е трябвало да бъде проверена, е страдала от сериозни психически проблеми, страх от среща с непознати и хронично безсъние в резултат на многобройните си контузии. Проверяващите са я посетили през нощта и дори не са се представили. 

"Никога не съм вземала допинг и не съм давала положителна проба", коментира чехкинята. 

Наложеното от организацията за честен спорт в тениса наказание изтича на 21 юни 2030 г. 

Маркета Вондроушова спечели "Уимбълдън" през 2023 г. Снимка: Ройтерс

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