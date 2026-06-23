4 години наказание за бивша шампионка от "Уимбълдън", отказала тест за допинг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бивша шампионка от "Уимбълдън" получи 4-годишно наказание, след като е пропуснала тест за допинг през декември.

Маркета Вондрушова, която стана шампионка в Лондон през 2023 г., е обяснила, че в периода, когато е трябвало да бъде проверена, е страдала от сериозни психически проблеми, страх от среща с непознати и хронично безсъние в резултат на многобройните си контузии. Проверяващите са я посетили през нощта и дори не са се представили.

"Никога не съм вземала допинг и не съм давала положителна проба", коментира чехкинята.

Наложеното от организацията за честен спорт в тениса наказание изтича на 21 юни 2030 г.