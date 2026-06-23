Норвегия гони 12-а поредна победа, води 1:0 на Сенегал, който се бори да остане на световното

Норвегия се стреми да надгради убедителната си победа в първия си мач от груповата фаза, като се изправя срещу отбора на Сенегал, който е изправен пред ранна елиминация, ако претърпи втора загуба на стадион „МетЛайф" в Ню Джърси.

Скандинавците поведоха в 43-ата минута след ужасна грешка на съперника. Защитник загуби владението на топката и позволи на влезлият като резерва Маркус Педерсен да я поеме и с мощен шут да я вкара въпреки усилията на вратаря, който успя да я закачи, но не и да я отрази.

До края на първото полувреме две положения се отвориха пред норвежкото острие Ерлинг Холанд, но той нямаше късмет.

До миналата седмица Норвегия не беше играла на Световно първенство от 28 години, но разгромната победа с 4:1 над Ирак в първия им мач от груповата фаза подсказва, че е сила, с която трябва да се съобразяват.

Скандинавският отбор, който лесно премина през квалификациите, като спечели всеки от осемте си мача, сега е в серия от 11 поредни победи в международни срещи, отбелязвайки цели 50 гола!

Момчетата на Столе Солбакен сега се стремят да направят история, като спечелят два мача от голям турнир за първи път, което би им осигурило място в елиминационната фаза.

Сенегал се изправи пред трудна задача в първия си мач от груповата фаза, тъй като беше победен с 3:1 от двукратния шампион Франция. Това означава, че момчетата на Папе Тиау са в серия от три мача без победа (1 равенство, 2 загуби) за първи път от януари 2023 г., както и в серия от три поредни загуби на Световното първенство от европейски отбори.

Ако загубят тук, надеждите за достигане до осминафиналите ще висят на косъм, но „Лъвовете от Теранга" не са били побеждавани от отбор, който в момента е под тях в класацията на ФИФА, в официален мач от януари 2024 г.

Тези две нации са се срещали веднъж преди това, като Сенегал спечели приятелския мач през 2006 г. с 2:1.

Ето стартовите състави.

Норвегия: Ориан Нюланд, Юлиан Риерсон, Кристофер Айер, Тьорнборн Хегем, Давид Волфе, Мартин Йодегор, Сандер Берге, Фредрик Аурснес, Александер Сьорлот, Ерлинг Холанд, Антонио Нуса.

Сенегал: Едуар Менди, Крепен Диата, Калиду Кулибали, Муса Ниакате, Малик Диуф, Идриса Гай, Папе Гай, Исмаила Сар, Ламин Камара, Садио Мане, Николас Джексън.