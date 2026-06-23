САЩ не разрешиха на Салах и компания да летят за Сиатъл след 3:1 срещу Нова Зеландия

Египетската футболна асоциация разкри, че на отбора им от световното първенство е било отказано разрешение да лети до Сиатъл след победата си над Нова Зеландия.

В неделя срещу понеделник българско време Мохамед Салах блесна за тима си и направи гигантска крачка към осигуряването на място на 1/32 финала във Ванкувър, Канада.

Напускащият "Ливърпул" нападател се разписа, след като Египет триумфира срещу Нова Зеландия с 3:1, което беше историческа първа победа на световно първенство за страната.

Отборът поискал да ожтклбети веднага да Сиатъл след края на мача им с "кивитата", защото там е последният им мач в групата. Местните служители по сигурността обаче отхвърлиха молбата, оставяйки седемкратните шампиони от Купата на африканските нации без друг избор, освен да се върнат в Спокейн, базата им на турнира.

Впоследствие Египетската футболна асоциация публикува изявление, в което се разкрива причиненото неудобство.

В него селекционерът на Египет Хосам Хосан заяви: „Органите за сигурност отказаха искането на отбора да пътува директно до Сиатъл, за да предпази играчите от умора от пътуването поради многобройните пътувания в подготовка за мача с Иран на 26 юни, но, следвайки мерките за сигурност, делегацията на националния отбор на Египет ще се върне в Спокейн."

Планът е разработен, за да се елиминират всякакви ненужни пътувания и да се даде достатъчно време на отбора да се подготви за решаващия си мач от група G срещу Иран на 27 юни в Сиатъл.

Вместо това, Египет ще бъде принуден да възобнови тренировките си в Спокейн, преди да се спре на алтернативен ден за пътуване до Канзас. Те ще се изправят срещу друга нация, която разбира какво означава турнирът им да бъде прекъснат от хаос в пътуванията.

Иран е на лагер в Тихуана, Мексико, въпреки че всичките им мачове се играят в САЩ. Първоначално те планираха да установят базата си в Аризона, но се ориентираха към мексиканския граничен град след началото на напрежението между близкоизточната държава и домакините на световното първенство.

Така иранците трябваше да пътуват до Лос Анджелис в дните на мачовете срещу Нова Зеландия и Белгия, след което да се връщат директно обратно до базата си след последния съдийски сигнал.

Преди сблъсъка с Белгия министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълинг заяви, че лице с преки връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се е опитало да се качи на полета им до Лос Анджелис.

Иран отхвърли това твърдение като „лъжи" и предположи, че то представлява опит за саботиране на участието им. Старши треньорът на Иран Амир Галеноей беше особено шумен относно отношението към тях, настоявайки, че те са „най-потиснатият" отбор в състезанието.

Въпреки това Иран все още се справя добре в турнира. Националите постигнаха равенства с Нова Зеландия и Белгия в първите си срещи и в момента са втори в групата.

Победата над Египет би им осигурила място в елиминационните кръгове за първи път в историята им.