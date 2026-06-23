Въпреки трите гола от Меси синът на Зидан пак титуляр за Алжир, пусна гол и срещу Йордания

След като се предадоха на хеттрика на Лионел Меси в първия кръг, претърпявайки най-тежкото си поражение на световно първенство, Алжир ще се стреми на всяка цена вземе победата и трите точки срещу Йордания.

На вратата на отбора от северна Африка отново бе синът на Зинедин Зидан - Люка, който имаше нещастието отново да види топката в мрежата си в 36-ата минута.

Низар Ал Рашдан от Йордания не се поколеба с удара си по земя, когато топката попадна у него. Въпреки че ударът му ниско и почти в центъра на вратата не беше много прецизен, а Зидан младши реагира, макар и със закъснение, резултатът стана 1:0.

Така "пустинните лисици" няма за първи път за паднат в първите си два мача на световно и ще запазят шансове за плейофите. Двукратните шампиони на Африка са спечелили само един от последните си 11 мача на Световното първенство (3 равенства, 7 загуби), но поне ги крепи фактътмогат да се държат за факта, че победата дойде срещу друг отбор от Азия - Република Корея, през 2014 г. Именно световното в Бразилия бе и единственият път, когато издание остава единственият път, когато Алжир е преминавал груповата фаза на световно първенство.

Първото участие на Йордания на световното първенство е на прага да приключи още на първия етап при евентуална загуба от северноафриканците.

В първия мач дебютантите на мондиала паднаха 1:3 от Австрия, което гправи малко вероятно класирането за елиминациите. Сега без победа в последните шест срещи (2 равенства, 4 загуби), играчите на Йордания са наясни, че е по-вероятно да се объркат, след като са допуснали 2 и повече гола гола във всичките шест мача без победа. С Аржентина като противник в третия кръг, перспективата дебютната им кампания на Световното първенство да завърши без гол сега е много реална за Джордан.

Статистиката е перфектно разпределена между двата отбора (1 победа, 1 равенство, 1 загуба), въпреки че това е първата им среща след равенството 1:1 в приятелски мач през 2004 г.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето стартовите състави.

Йордания: Язид Абу Лайла, Язан Ал-Араб, Ехсан Хадад, Моханад Абу Таха, Абдала Насиб, Хусам Абу Дагаб, Низар Ал-Рашдан, Нур Ал-Равабдех, Муса Ал-Тамари, Али Олван, Махмуд Ал-Марди.

Алжир: Люка Зидан, Рафик Белгали, Айса Манди, Рами Бенсебаини, Раян Аит-Нури, Фарес Шаиби, Ибрахим Маза, Хишем Будауи, Рамиз Зеруки, Рияд Марез, Амин Гуири.