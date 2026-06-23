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https://www.24chasa.bg/sport/article/23094484 www.24chasa.bg

Алварес обяви, че иска да напусне "Атлетико"

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Хулиан Алварес

Нападателят на националния отбор на Аржентина Хулиан Алварес заяви, че иска да напусне Атлетико (Мадрид), за да "сбъдне мечтите си".

"Аз говорих с хората в клуба и най-доброто решение за всеки от нас е трансфер и аз да сбъдна мечтите си", заяви Алварес след успеха на Аржентина над Австрия в група J на Мондиал 2026.

"Не е сега момента, за да говорим по този въпрос, но не мога да го крия. Аз съм честен и открит човек и ви казвам какво се случва около мен".

В "Атлетико" отхвърлиха предложение от 150 милиона евро от Реал (Мадрид) за аржентинеца. Интерес към 26-годишния нападател има от "Барселона" и от "Пари Сен Жермен". От Мадрид даже се заканиха да дадат на съд каталунците, заради неправомерни и "подмолни" преговори с Алварес.

Хулиан Алварес
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