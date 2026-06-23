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https://www.24chasa.bg/sport/article/23094586 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов отказал на "Фенербахче"

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Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК

Станимир Стоилов е имал оферта от гранда "Фенербахче", но я е отхвърлил, съобщиха турски медии. Българският специалист е начело на "Гьозтепе" и вече два поредни сезона постигна добри резултати.

Предложението е дошло от президента на "фенерите" Азиз Йълдъръм. Стоилов обаче е предпочел да остане начело на "Гьозтепе", като е изтъкнал дългосрочните си планове с клуба от Измир.

Българинът вече работи по настоящата селекция на своя настоящ тим. В "Гьозтепе" вече бяха привлечени 22-годишният ирландски нападател Синклер Армстронг от "Бристол Сити", както и бразилският офанзивен футболист Андре Енрике от "Гремио".

Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК
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