Контузията на Рафиня се оказа по-лека

Бразилският нападател Рафиня получи обнадеждаващи новини за контузията си. Крилото ще пропусне само два мача на "селесао" на световното първенство, ако възстановяването му протече нормално. Той няма да бъде на разположение за двубоя с Шотландия и първия мач от елиминациите. Рафиня трябва да бъде на линия за евентуален осминафинал на Бразилия.

Крилото на "Барселона" получи контузия в бедрото по време на първото полувреме на мача с Хаити. Имаше опасения, че бразилецът ще пропусне оставащата част от Мондиал 2026, но медицинските изследвания са показали, че травмата не е толкова сериозна.