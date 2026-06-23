Жени ще ръководят още два мача от световното първенство

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Рефери жени ще ръководят още два мача на световното първенство, съобщава ESPN.

39-годишната американка Тори Пенсо бе главен рефер на мача между Чехия и Южна Африка във втория кръг на груповата фаза, завършил 1:1. Тя стана втората жена съдия на световното първенство за мъже, след Стефани Фрапар.

33-годишната мексиканка Катя Гарсия ще стане третата жена съдия в историята на мондиалите. Тя е назначена за главен рефер за мача от третия кръг между Тунис и Холандия, който ще се проведе на 26 юни на стадиона в Канзас Сити

Гарсия вече е била четвърти съдия в мачовете Нидерландия - Япония (2:2), Англия - Хърватия (4:2) и САЩ - Австралия (2:0).

Пенсо е получила наряд за още един двубой от първенството. Тя ще надува свирката в мача от третия кръг между Еквадор и Германия на 25 юни, който ще се проведе на стадиона в Ийст Ръдърфорд.