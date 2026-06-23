Лионел Меси е отбелязал 116 гола от дузпи, но е пропуснал 33

Супер звездата на Аржентина на "Интер Маями" Лионел Меси е отбелязал 116 гола от дузпи в кариерата си, но 33 пъти не е успял да вкара вратата от бялата точка.

Футболистът, който ще навърши 39 години след два дни, вкара и петте гола за Аржентина в двата двубоя досега на световните шампиони на мондиала. Срещу Австрия Меси отбеляза две попадения, с което стана най-добрият реализатор в историята на световните първенства (18), изпреварвайки Мирослав Клозе. В началото на мача обаче не можа да уцели вратата от дузпа и да направи втори хеттрик подред.