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Лионел Меси е отбелязал 116 гола от дузпи, но е пропуснал 33

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Лионел Меси

Супер звездата на Аржентина на "Интер Маями" Лионел Меси е отбелязал 116 гола от дузпи в кариерата си, но 33 пъти не е успял да вкара вратата  от бялата точка.

Футболистът, който ще навърши 39 години след два дни, вкара и петте гола за Аржентина в двата двубоя досега на световните шампиони на мондиала. Срещу Австрия Меси отбеляза две попадения, с което стана най-добрият реализатор в историята на световните първенства (18), изпреварвайки Мирослав Клозе. В началото на мача обаче не можа да уцели вратата от дузпа и да направи втори хеттрик подред.

Лионел Меси
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