"Манчестър Сити" е близо до рекорден клубен трансфер за 140 милиона евро

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"Манчестър Сити" продължава да работи по трансфера на халфа на "Нотингам Форест" Елиът Андерсън, твърди италианският журналист Николо Шира в социалните мрежи.

Английският клуб подготвя нова оферта от 135-140 милиона евро, надявайки се да финализира сделката бързо.

Преди това "гражданите" бяха предложили 106 милиона паунда за 23-годишния халф, включително бонуси.

"Манчестър Сити" се е споразумял с Андерсън за личен договор до лятото на 2031 г. Самият играч също е заинтересован от трансфера и се надява да се присъедини към отбора възможно най-скоро.

През сезон 2025/2026 Андерсън изигра 50 мача във всички състезания, в които отбеляза четири гола и направи пет асистенции.