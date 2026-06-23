ЦСКА стартира в Европа на 9 юли в 21 часа на стадион "Васил Левски"

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От УЕФА уточниха датите и часовете на мачовете от първия кръг на Лига Европа. ЦСКА ще бъде домакин на "Дери Сити" на 9 юли (четвъртък) от 21 часа българско време. Срещата ще се играе на националния стадион "Васил Левски".

Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно - на 16 юли (четвъртък), на стадион "Брандиуел" и ще започне в 20,30 часа българско време.

При успех ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката "Вестри" (Исландия)/"Карабах" (Азербайджан), а при поражение ще мери сили с "Риека" от Хърватия във втория кръг на Лига на конференциите.