Бивш аржентински национал е изписан от болница след прекаран сърдечен удар

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Старши треньорът на чилийския "Универсидад де Чиле" Фернандо Гаго е бил изписан от болницата, след като миналата седмица претърпя остър сърдечен пристъп, съобщиха от клуба.

40-годишният треньор, назначен през март тази година, бе хоспитализиран в ранните часове на петък поради сърдечния пристъп. "Заболяването беше лекувано с ангиопластика, която възстанови кръвоснабдяването на сърцето му", съобщи клубът, позовавайки се на доклада от болницата, в която той беше приет. Гаго ще продължи възстановяването си у дома.

Бившият аржентински национал бил откаран в болницата няколко часа след победата на "Универсидад де Чиле" с 2:0 над "О'Хигинс" в четвъртък. Клубът в момента заема трето място в класирането на Лига де Примера.

Гаго е бивш аржентински национал, играл в кариерата си за "Бока Хуниорс", "Реал" (Мадрид), "Рома" и "Валенсия".