ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Потенциалът на всяка страна вече се мери с ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23094912 www.24chasa.bg

Бивш аржентински национал е изписан от болница след прекаран сърдечен удар

912
Фернандо Гаго Снимка: instagram.com/fergago5oficial/

Старши треньорът на чилийския "Универсидад де Чиле" Фернандо Гаго е бил изписан от болницата, след като миналата седмица претърпя остър сърдечен пристъп, съобщиха от клуба.

40-годишният треньор, назначен през март тази година, бе хоспитализиран в ранните часове на петък поради сърдечния пристъп. "Заболяването беше лекувано с ангиопластика, която възстанови кръвоснабдяването на сърцето му", съобщи клубът, позовавайки се на доклада от болницата, в която той беше приет. Гаго ще продължи възстановяването си у дома.

Бившият аржентински национал бил откаран в болницата няколко часа след победата на "Универсидад де Чиле" с 2:0 над "О'Хигинс" в четвъртък. Клубът в момента заема трето място в класирането на Лига де Примера.

Гаго е бивш аржентински национал, играл в кариерата си за "Бока Хуниорс", "Реал" (Мадрид), "Рома" и "Валенсия".

Фернандо Гаго Снимка: instagram.com/fergago5oficial/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)