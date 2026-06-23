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УЕФА обяви кога "Левски" ще изиграе първите си мачове в Шампионската лига

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"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

От УЕФА обявиха кого първенецът на България "Левски" ще започне участието си в кръг I на Шампионската лига.

"Сините" ще гостуват на 7 юли на босненския "Борац" (Баня Лука). Срещата е от 21,30 ч. Седмица по-късно, на 14 юли, вторник, от 20,30 часа, пък е реванша на "Георги Аспарухов".

Победителят от двойката "Левски" и "Борац" ще играе в следващия кръг с по-силни от "Университатя" (Крайова) и беларуския "Витебск".

При отпадане от "Борац" шампионът на България отива в Лигата конференциите. Там съперник ще е загубилия от двойката "Петрокуб" (Мол) - "Егнатия" (Алб)

"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

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