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https://www.24chasa.bg/sport/article/23095152 www.24chasa.bg

ФИФА даде 2 мача от световното на дами

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Две дами ще бъдат реферки на срещите от последните мачове в груповата фаза на мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство след срещата между Чехия и Република Южна Африка (1:1). Американката стана втората жена, която е главен съдия на мач от мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на мача между Германия и Коста Рика (4:2) в първенството в Катар преди четири години.

Катя Гарсия е екипът й ще ръководят мача между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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