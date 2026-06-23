ФИФА даде 2 мача от световното на дами

Две дами ще бъдат реферки на срещите от последните мачове в груповата фаза на мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство след срещата между Чехия и Република Южна Африка (1:1). Американката стана втората жена, която е главен съдия на мач от мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на мача между Германия и Коста Рика (4:2) в първенството в Катар преди четири години.

Катя Гарсия е екипът й ще ръководят мача между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.