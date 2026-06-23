Стоичков за рекордьора Меси: Всички спорове са излишни!

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Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави Лионел Меси, който вкара 2 исторически гола за победата на Аржентина над Австрия (2:0) на световното първенство.

С тях капитанът на аржентинците вече е едноличен голмайстор в историята на мондиалите с 18 попадения.

Германецът Мирослав Клозе остана втори с 16.

Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!

Това гласи пост във фейсбука на Стоичков към снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка". Лео има 8 такива, а ако продължи в същия дух на световното, ще стигне до 9-а.

Ицо е с една.