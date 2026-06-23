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Весела Лечева: Олимпийският дух надхвърля спортните резултати и медалите

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Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК

Олимпийският дух надхвърля спортните резултати и медалите. Това заяви председателят на Българския Олимпийски Комитет (БОК) Весела Лечева пред Националния стадион „Васил Левски". Тази сутрин факлоносци й предадоха олимпийската факла. 

„Обещавам да пазя огъня, така както са го съхранявали предците ни вече век", каза Лечева на факлоносците.

Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия и премина през ключови точки в района – парка на бул. „Драган Цанков", Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА и Министерството на младежта и спорта, съобщиха от БОК. 

„Днешният олимпийски ден се провежда под мотото – Нека се движим", каза Лечева. 

Тя поздрави участниците и подчерта, че олимпийският дух надхвърля спортните резултати и медалите. По-късно през деня тя ще участва и в тържествата в Троян заедно с бронзовата медалистка от Милано – Кортина Лора Христова и местната спортна общност. 

Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК
Традиционно бягане по повод Олимпийския ден на 23 юни започна от Националната спортна академия СНИМКА: БОК

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