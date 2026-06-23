Владо Манчев пое "Берое"

Владимир Манчев е новият треньор на "Берое". Бившият ас на ЦСКА и националния отбор бе представен днес като наставник на старозагорци. Манчев заяви амбиция за завръщането на тима в Първа лига още през предстоящия сезон.

Новият изпълнителен директор Атанас Дафинов посочи, че назначението на Манчев е ясен знак за намеренията на ръководството да върне тима сред най-добрите в българския футбол. Той подчерта, че Стара Загора заслужава да има представител в елита и призоваха привържениците да подкрепят отбора и треньорския щаб.