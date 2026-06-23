Жега! Кой отбор страда най-много заради горещото време на световното

Мнозина очакваха, че световното първенство през 2026 г. ще бъде засегнато от външни фактори. Жегата вече се превърна в една от най-обсъжданите теми. Мачовете са в три държави и 16 града, всички разположени в различни климатични зони, което означава, че отборите първоначално са в неизгодно положение. Но не само географията и температурите са проблем, но и дизайнът на стадиона.

Конфликтът на ФИФА с Асоциацията на играчите (FIFPro)

За да определят климатичната опасност за играчите и феновете, експертите гледат отвъд просто температурата на въздуха. Те използват индекса WBGT, който отчита влажността, слънчевата радиация, вятъра и топлинното излъчване. Влажността е това, което прави мачовете например в Маями особено неприятни. Тялото се охлажда по-малко ефективно чрез изпаряване на потта и играчите вече не са в състояние да играят толкова интензивно, колкото обикновено.

Преди това ФИФА често използваше праг от около 32 градуса WBGT като риск за безопасността на футболистите. Много учени и синдикати обаче смятат, че прагът трябва да бъде по-нисък. FIFPro настоява, че при 26 градуса са необходими допълнителни мерки, а при 28 градуса западно годишно мачовете трябва да бъдат отложени или пренасрочени. Изследователите смятат, че мачовете на световното първенство през 2026 г. ще се доближат до тези нива, като някои мачове потенциално ще доближат 30 градуса.

Поради тази причина FIFPro, международната асоциация на професионалните футболисти, изрази недоволство от начина, по който ФИФА се е справила със ситуацията, и смята, че организацията излага играчите на риск. Асоциацията призова за по-нисък праг за спиране или дори отлагане на мач. Въпреки че Международната футболна федерация със сигурност е предприела стъпки за борба с жегата, те едва ли ще бъдат достатъчни.

Опасенията относно продължаващия турнир вече бяха породени от миналогодишното световно клубно първенство, където климатът и времето оказаха значително влияние върху турнира. Мачовете бяха спирани, отлагани и жегата беше непоносима. Например халфът на “Челси” Енцо Фернандес призна, че се е чувствал много зле и замаян след мача срещу “Флуминензе” в Ню Джърси. Това едва ли е изненадващо, тъй като мачът започна в 15 ч местно време, а температурата достигна 35 градуса по Целзий.

Как ФИФА се бори с жегата

Най-важната иновация, която всички вече са забелязали, е, че всеки мач има триминутна почивка за вода в средата на всяко полувреме. Температурата и влажността са напълно без значение, това се случва винаги. Разбира се, говори се, че е главно за да имат телевизионните канали допълнителна възможност да вмъкнат рекламна пауза. Вече имаше подобен конфуз, когато американският канал FOX продължи да пуска реклама по време на водопой в мача Мексико - Южна Африка по-дълго от уговорените три минути, което накара тв зрителите да пропуснат няколко секунди от мача след възобновяването на играта.

Националите на САЩ - Сержиньо Дест и Рикардо Пепи, бяха полети от пръскачката на стадиона с цел да се охладят.

ФИФА също така заяви, че е съставила програмата, като е взела предвид температурите на стадиона и възможностите за охлаждане. Най-показателните примери са дневните мачове в Далас и Хюстън: Англия - Хърватия в Далас в 15 ч и Германия - Кюрасао в Хюстън в 12 ч. Това е така, защото стадионите в тези два града имат покриви и пълен климатичен контрол.

Същото важи и за арената в Атланта. Лос Анджелис също има частична защита; няма пълна климатизация, а огромен навес, който засенчва стадиона от слънцето и насърчава естествената вентилация.

Други стадиони са значително по-слабо защитени. Ванкувър заслужава специално внимание, тъй като има подвижен покрив и по-мек климат от южните градове на САЩ и Мексико. Но повечето арени остават отворени и проблемът с топлината е особено остър там. Пълното избягване на дневни мачове на такива места е невъзможно и не е предимство, тъй като часовете са удобни за европейската публика.

На кои отбори графикът е най-добър

Франция има най-неприятния график сред фаворитите.

Срещу: Сенегал в Ню Йорк/Ню Джърси в 15 ч местно време; Ирак във Филаделфия, 17 ч.; Норвегия в Бостън, 15 ч.

Освен това Франция няма нито един мач на покрит стадион с контролирана климатизация. И трите срещи се играят на открити арени и нито един от тях не започва късно вечерта. Източното крайбрежие, влажността и рискът индексът WBGT да се покачи над 28 градуса по Целзий са съвсем реални. Единственото спасение е, че и трите града са сравнително северни, но играта там все пак ще бъде трудна.

Бразилия – и трите мача също са незащитени, но времето е малко по-добро. Мачове: Мароко Ню Йорк/Ню Джърси, 18 ч; Хаити във Филаделфия, 20,30 ч; Шотландия срещу Маями, 18 ч. “Селесао” също няма нито един мач на покрит и климатизиран стадион, но за разлика от Франция и трите ѝ започват вечер. В Маями обаче това ще помогне само малко. Югоизточната част на САЩ, високата влажност и труден мач срещу Шотландия също са козове срещу удобството.

Англия има един комфортен мач, два други по-малко: Хърватия в Далас, 15 ч, климатизиран стадион; Гана в Бостън, 16 ч; Панама в Ню Йорк/Ню Джърси, 17 ч.

“Трите лъва” изиграха най-трудния си мач в групата срещу Хърватия в комфортни условия в Далас, на напълно климатизиран стадион.

След това обаче ще имат два предизвикателни мача на открити арени следобед. Качеството на Англия би трябвало да е достатъчно за победа, но програмата далеч не е идеална по отношение на климата.

Единствената женска бригада, която е ръководила мач от световното първенство, също пие вода по време на паузите за хидратация.

На Германия ѝ е малко по-лесно от Англия благодарение на Торонто: Кюрасао в Хюстън, 12 ч, контрол на климата; Кот д'Ивоар в Торонто, 16 ч; Еквадор в Ню Йорк/Ню Джърси, 16 ч. Бундестимът изигра един мач под защита в Хюстън. Въпреки че започна по обяд, проблеми с климата нямаше. Вторият мач също не изглеждаше особено предизвикателен, тъй като екстремните горещини бяха по-малко вероятни в Торонто.

Третият мач срещу един от най-добре защитаващи се отбори в турнира обаче може да бъде истинско изпитание. В Ню Йорк със сигурност ще бъде трудно.

Испания – два мача под защита, но третият е много рисков: Кабо Верде в Атланта, 12 ч, покрив + климатик; Саудитска Арабия в Атланта, 12 ч, покрив + климатик; Уругвай срещу Гуадалахара, 18 ч. Настоящите европейски шампиони изиграха първите си два мача при възможно най-комфортни условия. Сблъсъкът с Уругвай обаче може да бъде много труден. Експерти от Climate Central отбелязват, че има 70% вероятност жегата в този мач да е толкова висока, че да повлияе на издръжливостта и представянето на играчите. Вярно е, че Испания е в по-добра позиция преди този мач.

Португалия има добър график, но в края е Маями: ДР Конго в Хюстън, 12 ч, климатик на закрито; Узбекистан в Хюстън, 12:00 ч, климатик на закрито; Колумбия в Маями, 19,30 ч.

Ситуацията е подобна на испанската: първите два мача са много благоприятни, но третият може да бъде труден. Колумбия вероятно ще бъде основният съперник на Португалия в групата, а климатът в Маями ще бъде пречка. Единственото спасение е късният старт.

Нидерландия – два мача при идеални условия, един рисков: Япония в Далас, 15 ч, покрив + климатик; Швеция в Хюстън, 12 ч, покрив + климатик; Тунис в Канзас Сити, 18 ч. Историята е почти същата: първите два мача са комфортни, но третият не е. Може би съперниците са по-лесни от на Испания и Португалия. Експерти от World Weather Attribution отчитат 7% вероятност индексът WBGT да бъде над 28 градуса по Целзий за мача срещу Тунис. Това е точно прагът, над който FIFPro препоръчва отлагане на мачовете. ФИФА обаче се стреми към по-висок праг – около 32 градуса по Целзий.

Аржентина има най-приятния график от фаворитите: Алжир в Канзас Сити, 20 ч; Австрия в Далас, 12 ч, покрив + климатик; Йордания в Далас, 21 ч, покрив + климатик. Световният шампион имаше само един мач на открит стадион - срещу Алжир в Канзас Сити. Но началният удар беше късен, а аржентинците играят останалите два мача на закрито.

Как се адаптират отборите към жегата?

Това е обаче само груповата фаза. С напредването на плейофите играчите ще бъдат по-уморени и вероятно по-чувствителни към жегата. Освен това финалът на световното първенство, както и много мачове в по-късните етапи ще се проведат на открити стадиони. Не бихме искали жегата да попречи на играчите да покажат най-доброто от себе си.

И има ли начини отборите да се подготвят за такава жега? Според последните данни от спортната медицина аклиматизацията за период от 10-14 дни може да бъде полезна. И има някои отбори, които са се отличили особено в подготовката си.

Англия обърна специално внимание на това. Отборът беше подпомогнат от специалисти с опит в подготовката на спортисти за жеги. Част от състава пътува до Маями за 10-дневен тренировъчен лагер, за да тренира при високи температури и влажност. Старши треньорът Томас Тухел заяви, че отборът е проучил индивидуалните реакции на играчите към климата, взел е това предвид и е изчислил колко време всеки играч трябва да прекара на слънце, за да се адаптира, без да се пренатоварва.

Южнокорейците се подготвиха не само за жегата, но и за разредения въздух, тъй като играха първите си два мача в Гуадалахара на надморска височина от приблизително 1570 метра. Националният отбор прекара около две седмици в лагер в Юта, където условията са подобни на тези в Мексико. Треньорският щаб наблюдаваше кислородната сатурация на играчите и коригираше индивидуалните им натоварвания.

Хора от щаба на Иран охлаждат играчите с лед на врата заради адските жеги в Америка.

Още по-интересен е подходът им към адаптацията към топлината. След тренировка играчите не се охлаждаха; вместо това влизаха в горещи вани с температура около 40 градуса по Целзий. Тялото изпитва топлинен стрес след натоварване, научавайки се да се поти по-ефективно, да се охлажда по-ефективно и да понася по-добре жегата. Лекарите също така редовно претегляха играчите, за да разберат колко течности са загубили след тренировка и да предотвратят дехидратация.

Бразилия има физиолог, който разработва индивидуални планове за хидратация, като измерва отделянето на пот от играчите по време на тренировка. А германците доведоха специалист по тревни настилки, за да поддържа тренировъчното си игрище в Северна Каролина в жегата. Теренът беше активно напояван, за да се предотврати втвърдяването и изсушаването на тревата.

Не забравяйте за феновете

ФИФА се опита да улесни живота и на феновете. Тълпите, опашките за бира и дългите разходки до стадиона представляват допълнителни рискове, особено в жегата. Поради това в близост до арените са инсталирани станции за хидратация, зони за пръскане с вода и охлаждащи палатки. Феновете могат да носят по една бутилка вода на мачовете.

Какво ще се случи на следващите световни първенства?

Световното първенство през 2030 г. ще започне в Южна Америка, където жегата не би трябвало да е проблем, тъй като през юни и юли там е зима. След това турнирът ще се премести в много по-горещи страни: Испания, Португалия и Мароко.

За разлика от световното първенство през 2026 г. обаче, няма много стадиони с напълно климатизирани съоръжения. Да, ще има модерни и реновирани арени, включително “Сантяго Бернабеу”, “Ноу Камп” и новия стадион със 115 000 места в Казабланка. Но в много случаи става въпрос повече за покрив, сянка, вентилация и архитектурна защита, отколкото за закрит стадион с климатизация на нивото на Далас, Хюстън или Атланта.

Мачовете в горещи градове като Севиля, Сарагоса и Маракеш вероятно отново ще представляват сериозно изпитание за футболистите. Ще бъде интересно да се види дали нещо ще се промени по отношение на мониторинга и регулациите. Може би няколко неприятни инцидента на световното първенство в Северна Америка ще принудят ФИФА да преразгледа стратегията си за управление на топлината.

Що се отнася до световното първенство през 2034 г. в Саудитска Арабия, вече се обявяват нови технологии за охлаждане на стадионите. Например един проект за стадион предвижда охлаждащо езеро под арената, което би трябвало да помогне за намаляване на температурата на въздуха за климатичната система.

Като цяло ФИФА със сигурност би могла да направи повече за борба с жегата. Почти сигурно ще видим някои иновации на бъдещи турнири, но само технологиите, по-ефективното планиране и мачовете на закрити, климатизирани стадиони могат наистина да решат този проблем. Бихме искали това да се случи по-скоро, отколкото по-късно както за безопасността на феновете и играчите, така и за да се гарантира, че футболът на националните отбори може да стане по-интензивен и забавен.