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4-кратен шампион с "Лудогорец" започна с "Черноморец"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"

Вратар четирикратен шампион с "Лудогорец" започна с бургаския "Черноморец".

35-годишният Георги Аргилашки, който идва от изпадналия от елита "Добруджа", се включи към лагера на бургазлии в базата на Йордан Лечков в Сливен.192-сантиметровият страж е пазил още на няколко нашенски отбора, с 4 сезона в пловдивския "Ботев".

С идването на опитния вратар, "акулите" се надяват да запълнят празнината на този пост, след като Мартин Каишев премина в ЦСКА, а Димитър Тодоров се отказва.

От "Черноморец" си тръгва 20-годишният халф Джанер Садетинов, който е юноша на "Лудогорец", преминал и през италианския "Перуджа". Нападателят Жулиян Иванов се връща в "Локомотив" (Горна Оряховица).

Първият контролен мач на воденият от опитния треньор Иван Колев "Черноморец" е в събота срещу новака във втора лига "Несебър". На 1 юли "акулите" гостуват в Пловдив на "Ботев", а на 4 юли срещат друг елитен тим "Дунав"(Русе).

Снимка: "Черноморец"

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